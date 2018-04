Bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund steht im Sommer erneut ein Umbruch an. Neun Verträge laufen aus.

In den letzten Wochen lief es nicht rund bei der Borussia aus Dortmund. Das betrifft nicht nur die Profi-Abteilung der Westfalen, sondern auch die U23 des BVB lief ihrer Form weitestgehend hinterher. Aus vier Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Jan Siewert nur drei Punkte einfahren. Am Sonntag gelang gegen den SC Wiedenbrück mit dem deutlichen 4:1-Sieg der erhoffte Befreiungsschlag aus dieser Negativserie.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zeigte sich Siewert mit der Berichterstattung über seine Mannschaft nicht ganz zufrieden: „Die Mannschaft wird in eine Situation reingedrückt, in die sie nicht reingedrückt werden muss.“ Damit spielt der ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen darauf an, dass seiner Mannschaft häufig die Favoritenrolle zugeschoben wird. Oft werde vergessen, wie jung seine Spieler sind: Im Durchschnitt weist der Kader ein Alter von 21,9 Jahren auf.

Umbruch steht bevor



Ob Siewert auf weite Teile seines Kaders auch in der kommenden Spielzeit zurückgreifen kann bleibt abzuwarten. Nicht weniger als neun Verträge laufen am Saisonende aus. Darunter befinden sich auch absolute Stammkräfte der Mannschaft. Torhüter Dominik Reimann zum Beispiel, dem eine mögliche Rolle als Nummer Zwei in der Profimannschaft nachgesagt wurde, hat seinen Vertrag noch immer nicht verlängert.

Auch das Arbeitspapier von Kapitän Patrick Mainka läuft im Sommer aus. Wohin es für den 23-Jährigen Abwehrspieler geht ist noch offen. „Ich lasse mich überraschen“, erklärt Mainka am Rande des 4:1-Erfolgs über den SC Wiedenbrück. Auch einen Verbleib in Dortmund schließt der Abwehrspieler nicht mehr kategorisch aus: „Es kann alles passieren.“ Im Januar äußerte sich Mainka diesbezüglich noch wesentlich deutlicher und sprach konkret vom Abschied aus Dortmund: „Ich bin für die Zeit bei der Borussia dankbar. Sie war für meine persönliche Entwicklung wichtig. Jetzt ist es allerdings an der Zeit den nächsten Schritt zu machen und meinen Weg im Profibereich weiter zu gehen.“

Jonas Arweiler ließ seine Zukunft zuletzt ebenfalls offen. Anfang April sagte Offensivspieler gegenüber dieser Redaktion: „Ich konzentriere mich ganz auf das Hier und Jetzt. Es macht keinen Sinn, sich um die Zukunft Gedanken zu machen. Wir haben eine schwere Phase mit vielen Spielen in kurzer Zeit und das hat Priorität.“

Diese Verträge laufen beim BVB II im Sommer aus:



Patrick Mainka (23), Paterson Chato (21), Michael Eberwein (22), David Sauerland (20), Dominik Reimann (20), Junior Flores (22), Jonas Arweiler (21), Patrick Fritsch (19), Armin Pjetrovic (21)