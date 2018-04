Im Oberliga-Westfalen-Topspiel trennten sich die Hammer SpVg und der FC Brünninghausen 1:1 (0:0). Für die Gastgeber war es eine gefühlte Niederlage.

Nach dem Abpfiff schwor Hamm-Trainer Sven Hozjak sein Team nochmals auf die bevorstehenden Aufgaben ein. Doch als sich der Kreis auflöste, gingen die Köpfe der meisten Hammer Spieler nach unten. „Es wäre vermessen zu sagen, dass das Unentschieden ungerecht wäre“, sagte Hozjak, der gezeichnet war nach dem Abpfiff: „Wir sind enttäuscht, dass wir es wieder nicht geschafft haben, die drei Punkte zuhause zu behalten.“ Hamm kontrollierte Ball und Gegner über weite Strecken der Partie. Doch Torchancen gab es nicht viele. „Das war ein typisches Spiel von uns. Im entscheidenden Augenblick fehlt uns das Momentum“, haderte der Hammer Trainer.

Für Brünninghausens Alan Terzic war es ein gelungener Sonntagnachmittag. „Beide Teams haben defensiv wirklich stark gearbeitet“, analysierte der FCB-Trainer und schob hinterher: „Es macht mich stolz, dass wir aufgrund des Spielverlaufs noch einen Punkt gegen ein Oberliga-Spitzenteam geholt haben.“ David Loheider brachte die Hammer per Elfmeter, nachdem Torwart Muhammed Acil Bennet Eickhoff im Strafraum von den Beinen holte, in Führung (71.). Doch die Antwort kam fast postwendend. Nach einem Eckball schraubte sich Mert Sahin am Höchsten und nickte zum Ausgleich ein (75.). Terzic: „Eckbälle sind unsere neue Qualität. Am Ende können wir glücklich über das Ergebnis sein." Denn: David Loheider hatte für Hamm den Siegtreffer kurz vor Schluss auf dem Fuß.

Brünninghausens Kapitän schloss sich der Meinung seines Trainers an: „Von den Spielanteilen her war es kein verdientes Unentschieden, von den Chancen aber definitiv“, betonte Florian Gondrum: „Durch unser Umschaltspiel konnten wir drei hochklassige Chancen herausspielen, die wir liegen gelassen haben." Am Ende waren „Kampf, Wille und Laufbereitschaft“ ausschlaggebend für den Punktgewinn, resümierte der FCB-Kapitän.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Die Dortmunder haben es sich im oberen Tabellendrittel gemütlich gemacht und denken nicht daran, dort den Platz so einfach zu räumen. „Nach dem überragenden Saisonverlauf haben wir den Anspruch dort oben zu bleiben. Wir wollen unter die ersten Sechs kommen und uns so für den Westfalenpokal qualifizieren“, formulierte Terzic das neue Saisonziel selbstbewusst. „Wieviel das 1:1 gegen Hamm ist, werden wir nach den nächsten beiden Spielen gegen TuS Haltern und Schalke II sehen“, warnte Gondrum vorsichtig, „erst dann wissen wir, wo wir wirklich stehen."