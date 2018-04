Ein wahres Torfestival lieferten sich der VFB Essen-Nord und der FC Saloniki Essen, das schließlich mit 5:4 endete.

Die Ausgangslage sprach für den VFB, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel bei Saloniki hatte der VFB Essen-Nord schlussendlich mit 4:3 gewonnen.

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 5:4 zugunsten des VFB.

Der Gastgeber führt das Feld nach dem ergatterten Dreier weiter an. Zwölf Spiele ist es her, dass der VFB Essen-Nord zuletzt eine Niederlage kassierte. Der VFB sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 16 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Trotz der Niederlage behält der FC Saloniki Essen den neunten Tabellenplatz. Während der VFB Essen-Nord am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei AL-ARZ Libanon Essen 08 gastiert, steht für Saloniki drei Tage vorher der Schlagabtausch beim DJK Essen-Katernberg auf der Agenda.