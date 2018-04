Die SG Essen-Schönebeck erteilte RuWa Dellwig eine Lehrstunde und gewann mit 5:0.

Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Schönebeck mit 2:1 gesiegt.

RuWa Dellwig nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Checa Romero und Czok statt Drechsler und Koch. Auch die SG Essen-Schönebeck tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Agca und Caspari für Schramm und Szymiczek in der Startformation.

Die Weichen auf Sieg für Schönebeck stellte Naoufel Bouazza, der in Minute 16 zur Stelle war. Mahmoud Ibrahim versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (39.) In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die SGS. Zum Seitenwechsel ersetzte Arlind Amagjekaj von Dellwig seinen Teamkameraden Adum Yaw Aboagye. Mit dem 3:0 für die SG Essen-Schönebeck von Eleazar Kwamina Amissah hatte das Spiel seinen Sieger in der 75. Minute eigentlich schon gefunden. Die letzten Zweifel der 50 Zuschauer am Sieg von Schönebeck waren ausgeräumt, als Tobias Schramm in der 82. Minute das 4:0 schoss. Oktay Cinar stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für die SGS her (89.). Die Schönebecker überrannte RuWa Dellwig förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Durch diese Niederlage fällt Dellwig in der Tabelle auf Platz sechs. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Gastgeber etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte die Dellwiger.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen RuWa Dellwig festigte die SG Essen-Schönebeck den fünften Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Schönebeck, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Die SGS sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon zwölf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Offensiv sticht die SG Essen-Schönebeck in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 74 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Als Nächstes steht für Dellwig eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:00 Uhr) geht es gegen den FC Saloniki Essen. Schönebeck empfängt parallel den DJK Essen-Katernberg.