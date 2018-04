Für Westfalia Wethmar gab es in der Auswärtspartie gegen den VfR Sölde nichts zu holen.

Wethmar verlor mit 0:2. Im Hinspiel hatte die Westfalia die Oberhand behalten und einen 5:2-Erfolg davongetragen.

Der Gastgeber nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Dölling statt Greig. Auch Westfalia Wethmar tauschte auf drei Positionen. Dort standen Holz, Pöhlker und Küchler für Kowalski, Mantei und Felsberg in der Startformation.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfR Sölde schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Kevin Marquardt zum 1:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Aufsteiger. Alexander Podszuck und Till Kowalski kamen für die Teamkollegen Robin Coerdt und Tim Heptner zum Wiederanpfiff auf das Feld. Oliver Adler, der von der Bank für Marquardt kam, sollte für neue Impulse bei Sölde sorgen (72.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Adler, der das 2:0 aus Sicht des VfR Sölde perfekt machte (90.). Am Schluss fuhr die Sölder gegen Wethmar auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Sölde macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der VfR Sölde seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Die Westfalia musste schon 59 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Trotz der Niederlage behält der Gast den zehnten Tabellenplatz. Die Wethmarer baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Am nächsten Sonntag reist Sölde zur SuS Kaiserau, zeitgleich empfängt Westfalia Wethmar die TuS Hannibal.