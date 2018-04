Robin Krüger gab vor einigen Tagen bekannt, nach der Saison nicht mehr als Trainer von Arminia Klosterhardt zu arbeiten. Bei seiner Zukunftsplanung lässt er sich jetzt Zeit.

Der Abstieg von Arminia Klosterhardt aus der U19-Bundesliga ist besiegelt und es stehen Veränderungen an. Ab Sommer wird ein neuer Trainer an der Seitenlinie der Arminen stehen. Robin Krüger, der die Mannschaft aktuell trainiert, wird diese Aufgabe nicht mehr weiterführen. Timo Kleer, ehemals Trainer bei ETB SW Essen, wird sein Amt übernehmen.

Nach der entscheidenden 0:2-Niederlage gegen den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, wollte Krüger jedoch noch kein abschließendes Resümee über seine Arbeit und seine persönlichen Erfahrungen bei Klosterhardt ziehen. "Für mich ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, eine Bilanz zu ziehen und eine Analyse anzufertigen, dafür haben wir noch die letzten drei Spiele." Die Enttäuschung hält sich bei ihm jedoch in Grenzen, "da es sich in den letzten Wochen natürlich immer mehr angekündigt hat", sagte er nach der Partie.

Gesamtanalyse erst nach dem letzten Spieltag

Selbstreflektion sei allerdings ein fester Bestandteil bei ihm. "Grundsätzlich reflektiere ich natürlich meine Arbeit und die Entwicklung der Mannschaft. Das werde ich dann nach dem letzten Spieltag nochmal in aller Ruhe und mit der nötigen Objektivität machen." Im Hinblick darauf sprach er an, dass viele Spieler, aber auch das Trainerteam nicht mehr an die Leistung der guten Hinrunde anknüpfen konnten. Vor der abschließenden Beurteilung stehen jedoch noch die letzten drei Bundesligaspiele gegen Arminia Bielefeld, Schalke 04 und Bayer Leverkusen auf dem Programm. Anfangen möchte er dann bei sich selber. "Es ist wichtig, selbstkritisch zu sein und bei sich anzufangen. Nach dem letzten Spieltag ist für mich dann die entscheidende Frage: Was hätte ich anders machen können und müssen."

Offen für Junioren und Senioren

Wie es nach dem Saisonende für Krüger weitergeht, steht noch nicht fest. Wie RevierSport bereits berichtete, steht Krüger fast allen Möglichkeiten offen gegenüber, wie er auch nach dem Spiel gegen Gladbach noch einmal betonte. Er könne sich einen Posten als Cheftrainer bei einer Junioren-Mannschaft, aber auch die Arbeit als Co-Trainer im Seniorenbereich "unter professionellen Bedingungen" vorstellen. Krüger möchte bei der Entscheidung nichts überstürzen, obwohl er auch in der kommenden Saison gerne als Trainer arbeiten möchte. "Finanziell bin ich nicht davon abhängig, jetzt einen neuen Trainerposten anzunehmen. Der Schritt muss passen und die Voraussetzungen auch. Wenn es nicht passt, habe ich noch etwas länger Zeit, das Geschehene zu analysieren", erklärte der 28-Jährige.