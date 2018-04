Die Essener SG 99/06 kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung des FC Kray.

Das Hinspiel hatte die ESG 99/06 für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Kray II Peltzer, Karaca und Büscher für Malca, Yilmaz und Bellingkrodt aufliefen, startete bei der Essener SG 99/06 Sagurna statt Janke.

Justin Lebert musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Sertan Malca weiter. Torlos verabschiedeten sich beide Mannschaften schließlich in die Pause. In Durchgang zwei lief Antonios Bingker anstelle von Hendrik Sagurna für die ESG 99/06 auf. Jan-Lukas Lippeck machte in der 60. Minute das 1:0 des Gastes perfekt. Kurz vor Ultimo war noch Donik Gashi zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Essener SG 99/06 verantwortlich (82.). Mit dem Schlusspfiff durch k.A. stand der Auswärtsdreier für die ESG 99/06. Man hatte sich gegen den FCK II durchgesetzt.

Durch diese Niederlage fällt der FC Kray II in der Tabelle auf Platz sieben. Der Gastgeber baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Essener SG 99/06 macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der ESG 99/06 noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Kray II zum SV Leithe, gleichzeitig begrüßt die Essener SG 99/06 den TC Freisenbruch auf heimischer Anlage.