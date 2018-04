Die U17 von Borussia Dortmund ist in der Bundesliga West in dieser Saison eine Klasse für sich. Das musste auch Bayer Leverkusen eingestehen.

Im Topspiel des 22. Spieltags siegte der Nachwuchs vom BVB bei Bayer Leverkusen vor 200 Zuschauern mit 2:0 (1:0). Nach dem 1:1 im Derby gegen Schalke war das der entscheidende Sieg, die Meisterschaft kann dem BVB nach diesem Erfolg niemand mehr nehmen.

Rechnerisch ist das zwar möglich, aber nach den bisherigen Leistungen in dieser Saison glaubt niemand mehr an einen Einbruch der Dortmunder, die in der Tabelle mittlerweile sieben Punkte Vorsprung vor Leverkusen auf Platz zwei haben. Zudem haben die Dortmunder auch noch zwei Spiele weniger ausgetragen. Da sollte es schon mit dem Teufel zugehen, sollte der BVB am Ende nicht auf Platz eins stehen.

Zumal man aktuell merkt: Es geht auch mal ohne die Treffer vom 13-jährigen Superstürmer Youssoufa Moukoko. Der hat in 19 Partien 31 Treffer erzielt. Gegen Schalke und Leverkusen ging er allerdings zuletzt leer aus. Trotzdem gab es vier Punkte für die BVB-Junioren gegen zwei Topteams der Liga. Gegen Leverkusen war es Alaa Bakir, der den BVB früh in Führung brachte (9.) - auch schon sein achter Treffer in der laufenden Spielzeit. Ware Pakia (62.) machte für den Spitzenreiter alles klar.

Spannung verspricht die Liga an der Spitze nur im Kampf um Platz zwei, der ist noch völlig offen. Leverkusen, Mönchengladbach, der 1. FC Köln und Schalke rechnen sich hier noch Chancen aus. Gladbach musste mit dem 0:1 gegen den VfL Bochum ebenso wie Bayer einen Rückschlag verkraften. Auch der 1. FC Köln patzte und verlor 0:2 im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf. Das war die Chance für den FC Schalke, der gegen den 13. Viktoria Köln antreten musste - und siegte. Knapp mit 1:0. Mit diesem Sieg klettern die Königsblauen auf Rang drei, jetzt mit zwei Punkten Abstand auf den Zweiten aus Leverkusen. Wobei Schalke auch nach dem Spiel gegen Viktoria Köln noch ein Spiel weniger ausgetragen hat als Leverkusen und demnach im Kampf um Platz zwei alles in der Hand der Schalker liegt.