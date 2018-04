Mit Blau Gelb Schwerin und Wacker Obercastrop trafen sich am Samstag zwei Topteams.

Für Schwerin schien Obercastrop aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Das Hinspiel hatte Wacker für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Schwerin nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Sänger, Göbel und Decke statt Gresch, Gumpricht und Dykierek. Auch Obercastrop tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Schröder und Hoffmann für Breitag und Rosenkranz in der Startformation.

Elvis Salja trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Blau Gelb Schwerin brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Wacker hatte bis zur Pause Bestand. Mit einem Wechsel – Moritz Budde kam für Maik Bothe – startete Wacker Obercastrop in Durchgang zwei. Salja schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Den Vorsprung von Obercastrop ließ Sascha Schröder in der 84. Minute anwachsen. Am Ende schlug der Gast Schwerin auswärts.

Blau Gelb Schwerin hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Gastgeber etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte die Schweriner.

Wacker ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Die Obercastroper ist seit drei Spielen unbezwungen. Wacker Obercastrop sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 16 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Der Defensivverbund von Obercastrop steht nahezu felsenfest. Erst 26-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Am nächsten Sonntag reist Schwerin zur Zweitvertretung der Spvgg. Erkenschwick, zeitgleich empfängt Wacker Westfalia Langenbochum.