Im 175. Revierderby wird auch ein alter Fan-Liebling der Schalke-Fans auf der Tribüne Platz nehmen. Raúl kündigte sein Kommen an.

Es geht um die Nummer 1 im Revier, um die Vizemeisterschaft und um die Teilnahme an der Champions League: Im Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30 Uhr, live in unserem Ticker) steckt eine Menge Brisanz. Kein Wunder, dass sich auch eine königsblaue Legende dieses Spiel nicht entgehen lässt: Raúl kündigte sein Kommen an.

Über die sozialen Netzwerke Instagram und Twitter verkündete Raúl: "Bis morgen!" Bei Instagram fügte er noch hinzu: "Blau und weiß ein Leben lang!" Die Schalker reagierten sofort und schrieben: "Wir freuen uns auf dich!" Im Gespräch mit dieser Redaktion hatte Raúl im März einen Besuch in Gelsenkirchen angekündigt: "Ich hoffe, dass ich vielleicht im nächsten Monat dorthin komme und mit meiner ganzen Familie ein Spiel besuche."

An seine Zeit auf Schalke denkt er gern zurück: "Ich habe es sehr genossen, als Spieler, aber auch mit meiner Familie. Es war unglaublich, als ich nach so langer Zeit bei Real Madrid zu Schalke kam und diese Erfahrungen machen durfte. Ich erinnere mich daran, dass sogar in der Vorbereitung im Wintertrainingslager in Katar 70 oder 80 Fans mit dem Team mitgereist sind. Es ist großartig, Teil dieser Familie zu sein."

Raúl bestritt für Schalke 66 Bundesligaspiele, erzielte dabei 28 Tore und bereitete elf vor. In seiner ersten Saison (2010/11) gewann er mit Schalke den DFB-Pokal und zog ins Halbfinale der Champions League ein. In seiner zweiten Saison (2011/12) erreichte Schalke das Viertelfinale der Europa League und zog als Tabellendritter in die Champions League. Nach nur zwei Jahren wurde er von den Mitgliedern der Königsblauen in die "Ehrenkabine" gewählt. Bei seinem Abschiedsspiel im Juli 2013 gelang Raúl vor ausverkauftem Haus noch etwas ganz Besonderes. Nach einer zauberhaften Vorlage von Julian Draxler gelang ihm das "Tor des Jahres".