Das Auswärtsspiel der TuS Eichlinghofen endete erfolglos.

Gegen den FC Hillerheide gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Eichlinghofen für sich entschieden und einen 5:1-Sieg gefeiert.

Hillerheide startete mit vier Veränderungen in die Partie: Kostrzewa, Walter, Konzok und Reis für Weber, Baron, Smyrek und Bleyer. Auch die TuS Eichlinghofen stellte um und begann mit Scheibelhut und Avci für Neul und Verhoeven.

75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC Hillerheide schlägt – bejubelten in der zehnten Minute den Treffer von Maximilian Kadura zum 1:0. Eichlinghofen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Hillerheide in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Tim Marquardt von der TuS Eichlinghofen seinen Teamkameraden Kemal Avci. In der 57. Minute brachte Aron Jakab den Ball im Netz des FC Hillerheide unter. Der Treffer zum 2:1 sicherte Hillerheide nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kadura in diesem Spiel (90.). Schließlich strich die Hillerheider die Optimalausbeute gegen Eichlinghofen ein.

Trotz der drei Zähler macht der FC Hillerheide im Klassement keinen Boden gut. Nach zehn sieglosen Spielen ist Hillerheide wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Der FC Hillerheide bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt die TuS Eichlinghofen den zehnten Platz in der Tabelle ein. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen Hillerheide kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Am nächsten Sonntag reist der FC Hillerheide zur SuS Waltrop, zeitgleich empfängt Eichlinghofen den Erler SV 08.