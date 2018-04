Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FSV Kettwig und Fortuna Bredeney mit dem Endstand von 7:1.

Bredeney war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel war der Gast mit 1:6 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Kettwig mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Platt und Höhl für Littmann und Döbbe. Auch Fortuna Bredeney baute die Anfangsaufstellung auf fünf Positionen um. So spielten Tio, Kolbe, Starzinger, Ellies und Nern anstatt van Emmenes, Wandt, Zahn, Hoffmeyer und Deutschmann.

60 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FSV schlägt – bejubelten in der fünften Minute den Treffer von Dennis Paede zum 1:0. Für das 2:0 des Gastgebers sorgte Gerrit Höhl, der in Minute 17 zur Stelle war. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Stefan Lössner einen weiteren Treffer für den FSV Kettwig. Die Überlegenheit von Kettwig spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Die Kettwiger konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim FSV. Lukas Kresken ersetzte Christian Döbbe, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Paede überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den FSV Kettwig (67.). Lucas Janzen, der von der Bank für Denis Tio kam, sollte für neue Impulse bei Bredeney sorgen (70.). Janzen erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für Fortuna Bredeney. Mit weiteren Toren von Paede (77.), Johannes Flatow (87.) und Evangelos Petridis (88.) stellte Kettwig den Stand von 7:1 her. Am Ende fuhr der FSV einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der FSV Kettwig bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Bredeney in Grund und Boden spielte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Fortuna Bredeney festigte Kettwig den zweiten Tabellenplatz. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der FSV ungeschlagen ist. Mit dem Sieg baut der FSV Kettwig die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kettwig 17 Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Offensiv kann dem FSV in der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 kaum jemand das Wasser reichen, was die 74 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Bredeney befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den FSV Kettwig weiter im Abstiegssog. Fortuna Bredeney musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Bredeneyer insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Bredeney bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Fortuna Bredeney ist deutlich zu hoch. 74 Gegentreffer – kein Team der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 fing sich bislang mehr Tore. Kettwig hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 29.04.2018 gegen SuS Niederbonsfeld. Am Sonntag empfängt Bredeney den Heisinger SV.