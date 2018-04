Jeweils einen Punkt holten der Erler SV 08 und Vestia Disteln an diesem Samstag.

Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war 3:1 zugunsten von Disteln ausgegangen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Erle Auth, Dziabel und Heitbreder für Schleich, Voßschmidt und Krämer aufliefen, starteten bei Vestia Gläßer, Janicki und Umierski statt Kaynak, Kolk und Kruppa.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Erler SV 08 schlägt – bejubelten in der zweiten Minute den Treffer von Fabrice Meinert zum 1:0. Philipp Müller witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Vestia Disteln ein (39.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Bei Disteln kam zu Beginn der zweiten Hälfte Simon Rühl für Daniel Schmitz in die Partie. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Erle nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Durch den Teilerfolg verbessert sich der Gastgeber im Klassement auf Platz sechs. Mit dem Gewinnen tat sich die Erler zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt Vestia den vierten Platz in der Tabelle ein. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gast auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist der Erler SV 08 zur TuS Eichlinghofen, gleichzeitig begrüßt Vestia Disteln die SG Castrop-Rauxel auf heimischer Anlage.