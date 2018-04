Mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck ging es für Borussia Dortmund vom Auswärtsmatch bei Bayer 04 Leverkusen in Richtung Heimat.

Das Hinspiel hatte Dortmund für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Der Gastgeber nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Fesenmeyer statt Türkmen. Auch der BVB tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Lübke und Thaqi für Pherai und Wengerowski in der Startformation.

Alaa Bakir brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Borussia Dortmund über die Linie (9.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging. In der zweiten Hälfte setzte sich der Tabellenführer erneut durch und so erhöhte Ware Pakia den Spielstand in der 62. Minute auf 2:0. Als Schiedsrichter Robin Delfs die Begegnung schließlich abpfiff, war Bayer 04 vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen.

Trotz der Niederlage fällt die Leverkusener in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Bayer-Elf deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist die Werkself in diesem Ranking auf.

An der Hintermannschaft von Dortmund ist kaum ein Vorbeikommen, erst 16-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bundesliga West weist bis dato einen besseren Wert auf. Dem BVB ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Bayer 04 Leverkusen verbuchte man bereits den 16. Saisonsieg. Das nächste Mal ist Leverkusen am 22.04.2018 gefordert, wenn man bei Viktoria Köln antritt. Am 18.04.2018 reist Borussia Dortmund zur nächsten Partie zum VfL Bochum.