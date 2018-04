Für den 1.

FC Köln gab es in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Hängende Köpfe beim Platzherr 1. FC Köln, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel hatte Köln bei Düsseldorf mit 3:0 für sich entschieden.

Während beim FC diesmal Friedsam, Berndt und Modler für Adamczyk, Voloder und Akalp begannen, standen bei der Fortuna Giesen, Bernoth und Rauch statt Bergmann, Cirillo und Yesilay in der Startelf. In der achten Minute erzielte Julius Fynn Rauch das 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Die 100 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Nikell Paul Touglo noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht des Gastes (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Elmin Heric vom 1. FC Köln den Platz. Für ihn spielte Jan Thielmann weiter (54.). Den Grundstein für den Sieg über den Gastgeber legte Düsseldorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Der Patzer von Köln zieht im Klassement keine Folgen nach sich.

Trotz des Sieges bleibt die Fortuna auf Platz sieben. Nächster Prüfstein für den FC ist die SG Unterrath auf gegnerischer Anlage (Samstag, 11:00). Fortuna Düsseldorf misst sich zur selben Zeit mit Borussia Mönchengladbach.