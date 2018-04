Am Samstag trafen Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum aufeinander.

Das Match entschied der Gast mit 1:0 für sich. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte sich Mönchengladbach als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die Fohlen mit einer Änderung. Diesmal begann Thienel für Olschowsky. Auch Bochum baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Özdemir, West, Ayhan und Asare anstatt Franke, Richter, Römling und Steinbach.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für BMG und den VfL ohne Torerfolg in die Kabinen. Wenig später kamen Marcello Romano und Kaan Kurt per Doppelwechsel für Ilias Hatzis und Kevin Rubaszewski auf Seiten von Borussia Mönchengladbach ins Match (48.). Für das 1:0 des VfL Bochum zeichnete Stylianos Kokovas verantwortlich (50.). Am Ende verbuchte die Bochumer gegen Mönchengladbach die maximale Punkteausbeute.

In der Tabelle liegt BMG nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang.

Trotz des Sieges bleibt Bochum auf Platz sechs. Acht Spiele ist es her, dass der VfL zuletzt eine Niederlage kassierte. Die Defensive des VfL Bochum (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Bundesliga West zu bieten hat. Kommende Woche tritt Borussia Mönchengladbach bei Fortuna Düsseldorf an (Samstag, 11:00 Uhr), bereits drei Tage vorher genießt Bochum Heimrecht gegen Borussia Dortmund.