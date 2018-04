Mengede 08/20 kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SSV Buer mit leeren Händen zurück.

Am Ende hieß es 0:3. Buer ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte Mengede für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim Gastgeber Hellmich für Schmidt auflief, starteten bei Mengede 08/20 Schulze und Kleine Rumberg statt Guthardt und Klein. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SSV Buer schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Mike Rogowski zum 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung von Buer. In der zweiten Hälfte setzte sich die Buerer erneut durch und so erhöhte Rogowski den Spielstand in der 61. Minute auf 2:0. Bei einem Doppelwechsel in der 67. Minute lösten Daniel Moritz und Alexander Buda die Teamkollegen Julian Hellmich und Rogowski auf dem Feld ab. In der 90. Minute legte Tim Woberschal zum 3:0 zugunsten des SSV nach. Schließlich strich der SSV Buer die Optimalausbeute gegen Mengede ein.

Im Tableau hat der Sieg von Buer keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Seit fünf Begegnungen hat der SSV das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Der SSV Buer sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 15 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Die Angriffsreihe von Buer lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Wann bekommt Mengede 08/20 die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SSV gerät man immer weiter in die Bredouille. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Mengede nur drei Zähler. Der Gast musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Absteiger insgesamt auch nur sechs Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SSV Buer tritt am kommenden Sonntag bei Firtinaspor Herne an, Mengede 08/20 empfängt am selben Tag den SSV Mühlhausen-Uelzen.