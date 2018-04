Fortuna Düsseldorf erreichte einen 4:0-Erfolg bei Arminia Bielefeld.

Bielefeld war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Schlussendlich reklamierte Düsseldorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Arminia mit 4:0 in die Schranken.

Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt Arminia Bielefeld den zwölften Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Arminen insgesamt auch nur vier Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Partien ließ die Bielefelder zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. In der Verteidigung von Bielefeld stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Trotz des Sieges bleibt die Fortuna auf Platz fünf. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den Gast zu besiegen. Während die Arminia am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei Arminia Klosterhardt gastiert, duelliert sich Fortuna Düsseldorf am gleichen Tag mit dem VfL Bochum.