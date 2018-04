Durch ein 3:0 holte sich der VfL Bochum drei Punkte bei Preußen Münster.

Das Hinspiel hatte Bochum für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Bei Münster standen diesmal Lackmann, Honsel, Conze und Schulz statt Klann, Klante, Touray und Guirhil auf dem Platz. Auch der VfL veränderte die Startelf und schickte Gyamfi für Fraundörfer auf das Feld. Ulrich Bapoh trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 31. Minute brachte Dominik Steczyk das Netz für den VfL Bochum zum Zappeln. Enes Oguz Timur Schick vollendete zum dritten Tagestreffer in der 33. Spielminute. Bis zur Pause hielt die Defensive der Preußen dicht, sodass sich der Vorsprung von Bochum nicht weiter vergrößerte. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Adrian Knüver von Preußen Münster den Platz. Für ihn spielte Jonas Ströker weiter (54.). Letztlich fuhr der VfL einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

In der Tabelle liegt Münster nach der Pleite weiter auf dem neunten Rang. Der letzte Dreier liegt für den Gastgeber bereits vier Spiele zurück.

Die Angriffsreihe des VfL Bochum lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 53 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Gast hat nach dem souveränen Erfolg über die Preußen weiter die dritte Tabellenposition inne. Bochum ist seit vier Spielen unbezwungen. Preußen Münster tritt am kommenden Samstag bei SC Paderborn 07 an, der VfL empfängt am selben Tag Fortuna Düsseldorf.