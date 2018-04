Es ist quasi die letzte Chance für die U19 von Arminia Kloaterhardt in Sachen Bundesligaverbleib.

Denn mit einer Niederlage im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wäre der Abstieg bereits drei Spieltage vor dem Saisonende besiegelt. „Ich weiß um die Tabellensituation und wie schwierig es für uns wird. In erster Linie geht es für uns aber darum, uns gut in den letzten Partien zu präsentieren und etwas Zählbares mitzunehmen“, so Trainer Robin Krüger.

Die Borussia steht aktuell über dem Strich mit neun Punkten Vorsprung auf die Arminia. Doch für Gladbach ist der Klassenerhalt noch lange nicht unter Dach und Fach. Dafür sorgte zuletzt die bittere 1:2-Heimpleite gegen Verfolger Arminia Bielefeld, die nun nur noch drei Zähler Rückstand haben. Allerdings ist sich Krüger sicher, dass die Borussia alles daran setzen wird, wieder in die Spur zu finden. „Trotz der Pleite ist Gladbach wesentlich konstanter als noch in der Hinrunde. Ihre spielerischen Qualitäten sind sowieso unbestritten.“

Nach dem 0:5 gegen Fortuna Köln will der 28-Jährige vor allem eines von seinem Team sehen: „Ich will, dass die Jungs sich wehren und alles abrufen. Nur so geht es bei uns.“

Wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Fortuna Köln wird Jan Luka Husmann nur von der Tribüne aus zuschauen können. Hinter Kapitän Hendrik Rouland, der sich beim Aufwärmen im Pokal eine Zerrung zuzog, steht noch genauso ein Fragezeichen wie hinter Pasqual Pisarek. Das Hinspiel ging übrigens mit 1:0 an die Mannschaft von Borussia-Coach Thomas Flath.