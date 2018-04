Salif Sané wurde auch von Borussia Dortmund umworben, entschied sich aber für Schalke. 96-Profi hat sich „zu 100 Prozent korrekt verhalten“.

Einen Sieg hat Schalke wohl auch auf dem Transfermarkt über Borussia Dortmund errungen, denn: Der Bald-Schalker Salif Sané, der im Sommer von Hannover 96 kommt, wurde auch vom BVB umworben. „Wir wissen schon, dass da einige Klubs auf der Matte standen“, sagt Schalkes Manager Christian Heidel: „Wir haben Salif aber nie gefragt: Möchte Borussia Dortmund dich auch haben?“

Heidel telefoniert mit Heldt



Sané habe sich bei dem Transfer „zu 100 Prozent korrekt verhalten“, auch gegenüber seinem derzeitigen Klub Hannover 96. Diese Bestätigung hat sich Heidel telefonisch bei 96-Manager Horst Heldt eingeholt.

„Ein super Fußballer“ – und ab Sommer auf Schalke

Schalkes Manager sagt: „Wir können uns auf einen super Fußballer freuen, der aber erst in der nächsten Saison für Schalke spielt – jetzt ist er noch Spieler von Hannover 96.“ Dass sich der Abwehrspieler bis zum letzten Tag auf seine Aufgaben in Hannover konzentrieren will, findet Schalke gut. Schließlich würde es Heidel auch als unpassend empfinden, wenn Leon Goretzka sich jetzt schon intensiv über Bayern München auslassen würde.