Der Oberligist ETB SW Essen hat auf einen möglichen Aufstieg verzichtet. Erst im nächsten Jahr soll es klappen. Das nimmt die Spannung aus der Mannschaft und am Wochenende wartet Velbert.

Die SSVg Velbert galt vor der Saison als Meisterschaftskandidat. Auch Manfred Wölpper, Trainer des ETB SW Essen, hatte sie auf dem Zettel. "Das haben viele Vereine gedacht", sagte er. Doch Velbert ist nie wirklich ins Rollen gekommen. Derzeit steht die SSVg auf dem 12. Tabellenplatz, unteres Tabellendrittel, nicht wirklich abstiegsbedroht, aber auch keine großen Chancen nach oben. Dass Velbert jedoch nicht zu unterschätzen ist, durfte der ETB im Hinspiel erfahren. Die Mannschaft von Wölpper verlor 0:2 gegen die SSVg. Damals trafen Manuel Schiebener und Michael Smykacz für Velbert. Der ETB-Trainer will die Niederlage nicht überbewerten. "Das Hinspiel hat keine besonderen Erkenntnisse gebracht. Die Bodenverhältnisse waren damals sehr schwierig", sagte er. Wölpper erwartet daher ein Spiel auf Augenhöhe.

Doch nicht nur der Gegner stellt ETB vor Herausforderungen. Wölpper muss die Mannschaft auf mehreren Positionen umstellen. "Wir haben etwas Personalnot. Neben den Verletzten haben drei Spieler ihre fünfte Gelbe Karte kassiert", sagte der Trainer. Die Verletzten, Sebastian Michalsky, Maximilian Güll, Alessandro Tomasello, sind schon länger bekannt. Durch die Gelbsperre fehlen Danny Walkenbach, Ömer Erdogan und Malek Fakhro. "Ich werde ein wenig improvisieren müssen", sagt Wölpper und ergänzt: "Es werden sicherlich Spieler auf dem Platz stehen, die noch nicht so häufig gespielt haben".

"Die Spannung im Team wäre größer, wenn wir den Antrag gestellt hätten"

Die Formkurve der Schwarz-Weißen zeigte in den letzten Wochen nach oben. Nach sieben Spielen ohne Niederlage es setzte erst gegen VfR Krefeld-Fischeln eine 1:3-Pleite. Doch der ETB hat keine Ambitionen in das Aufstiegsrennen einzusteigen. Der Vorstand lehnte kürzlich eine Antragstellung für die Regionalliga ab. Erst im nächsten Jahr will der Verein im Aufstiegskampf mitmischen. Auch wenn Wölpper die Entscheidung nachvollziehen kann, ist sie aus sportlicher Sicht ärgerlich. "Die Spannung im Team wäre größer, wenn wir den Antrag gestellt hätten. Als Sportler strebt man immer nach dem Größtmöglichen", sagt er. Dafür beschäftigen sich die Essener bereits mit der nächsten Saison. Aktuell wird ein Sportlicher Leiter gesucht. Erst kürzlich hatte Georg Mewes, Trainer des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter, abgesagt.

Ohne den ETB ist das Aufstiegsrennen zu einem Dreikampf geworden. Nur der SV Straelen, die SpVg Schonnebeck und der VfB Homberg haben einen Antrag gestellt.