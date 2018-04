Rot-Weiss Essen hat nach Kapitän Benjamin Baier den nächsten Vertrag mit einem Mittelfeldspieler verlängert. Diesmal mit einem aus der Offensivabteilung.

Cedric Harenbrock bleibt auch über die Saison hinaus Spieler von Rot-Weiss Essen. Das 19-jährige Offensivtalent verlängerte am Freitag seinen Vertrag an der Hafenstraße bis Sommer 2019. „Wir sehen Cedric auf einem sehr guten Weg und sind davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. Er spielt erst seine erste Saison im Seniorenbereich und findet sich dort mit jedem Spiel besser zurecht. Dabei schafft er es mehr und mehr, seine Stärken auszuspielen und wird dadurch immer wichtiger für die Mannschaft“, erklärt Essens Direktor Sport Senioren Jürgen Lucas.

Harenbrock war im vergangenen Sommer aus der U19 von Bayer Leverkusen nach Essen-Bergeborbeck gewechselt. In der laufenden Spielzeit kam er in zwölf Regionalligaspielen sowie vier Partien im Niederrheinpokal und einer Begegnung im DFB-Pokal zum Einsatz. „Ich habe mich vom ersten Tag an in der Mannschaft und im Verein sehr wohl gefühlt, daher freue ich mich, auch weiterhin das RWE-Trikot zu tragen. Ich bin mir sicher, das Essen der richtige Ort ist, um mich als Fußballer weiterzuentwickeln“, sagt Harenbrock.

Neun Verträge laufen aus

Während Baier und Harenbock nun ihre Kontrakte verlängert haben, laufen am Saisonende noch zehn Verträge aus. Ab dem 30. Juni nicht mehr an RWE gebunden sind Stand 11. April Torwart Stefan Jaschin, die Abwehrspieler Jan-Steffen Meier, Timo Becker, Boris Tomiak, Hervenogi Unzola, Dennis Malura, der Mittelfeldspieler Simon Skuppin sowie die Stürmer Roussel Ngankam und Kamil Bednarski. Meier, Becker und Unzola werden wohl auch in der kommenden Saison das RWE-Trikot tragen. Bei Skuppin, Ngankam, Tomiak, Malura und Jaschin geht RS von einer Trennung aus. Bednarski dürfte ein Wackelkandidat sein.

Verträge über die Saison hinaus haben folgende Spieler:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019