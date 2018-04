Vor dem Derby auf Schalke gibt es für den BVB gute personelle Nachrichten – ein Innenverteidiger ist wieder dabei.

Peter Stöger ist geradezu begeistert: „Ich freue mich sehr“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund, als ihn ein Journalist darauf anspricht, dass am Vorabend der FC Salzburg ins Halbfinale der Europa League eingezogen ist. Er sei stolz, dass eine österreichische Mannschaft so weit gekommen sei und habe auch einige Glückwünsche verschickt, „Aber die Jungs sind noch nicht wach“.

Doch nicht nur das Weiterkommen Salzburg ist Grund für Stögers gute Laune, auch bei seinem eigenen Klub gibt es vor dem Revierderby beim FC Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr/live in unserem Ticker) für ihn erfreuliche Nachrichten – jene, die das eigene Personal betreffen. „Es sieht eigentlich ganz gut aus“, sagt der Österreicher. „Manuel Akanji ist wieder im Training dabei.. Und Lukasz Piszczek hatte leichte Probleme, den haben wir gestern im Training draußen gelassen – das wird aber funktionieren.“

Akanji hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme und eines anschließenden grippalen Infekts gefehlt, nun steht er wieder zur Verfügung – ebenso wie Andrey Yarmolenko, der nach längerer Verletzungspause seit zwei Wochen wieder trainiert. „Das sieht auch gut aus“, meint Stöger. „Die Gruppe wird immer größer, das ist erfreulich.“

Jetzt, so der Trainer, seien nur noch Raphael Guerreiro wegen seines Muskelfaserrisses und Shinji Kagawa mit einer Fußverletzung draußen. Ganz so entspannt allerdings ist die Personalsituation noch nicht, Stöger vergaß in seiner Aufzählung Dan-Axel Zagadou (Muskelfaserriss), Erik Durm (Außenbandriss) und Sebastian Rode (Leisten-OP).

Dennoch hat der Trainer auf vielen Positionen die Qual der Wahl – mit der er sich aber nicht alleine herumschlagen muss: „Ich bekomme überall, wo ich bin, sehr, sehr viele gute Ratschläge, wie es funktionieren könnte“, sagt er schmunzelnd. „Daran sieht man, wie wichtig das Spiel für die Leute ist.“