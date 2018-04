Auch vor dem Derby macht Schalkes Trainer Domenico Tedesco keine Ausnahme: Das Abschlusstraining am Samstag um 15.30 Uhr bleibt öffentlich -

Die Fans dürfen der Mannschaft zuschauen und werden sie bei dieser Gelegenheit auch bereits in Derby-Stimmung bringen. Emotionalisierung ist wichtiger als Geheimhaltung. Die einzige nicht-öffentliche Einheit in dieser Woche ist am heutigen Freitag.

Schalke hatte vor der Saison angekündigt, dass in der Regel nur ein Training in der Woche geheim ist, und dabei bleibt es auch vor dem Derby. “Wenn man am Anfang der Saison etwas verspricht, dann sollte man das auch so gut wie es geht halten”, erklärt Domenico Tedesco. Nur eine Ausnahme mit zwei geschlossenen Trainingseinheiten in einer Woche habe es in dieser Saison gegeben: Ausgerechnet vor dem Spiel vor einer Woche in Hamburg - und danach verlor Schalke mit 2:3. Es hatte also nichts gebracht - und Tedesco lacht: “Deswegen belassen wir es vor dem Derby bei einem nicht öffentlichen Training.”

Fast parallel zum Training der Profis findet am Samstag auf dem Schalker Vereinsgelände übrigens das Oberliga-Spiel der U23 gegen RW Ahlen statt. Anstoß ist hier um 15 Uhr, aber beim Training der Profis dürften mehr Zuschauer sein...