Wegen des am Sonntag stattfindenden Bundesliga-Revierderbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wurden noch deutlich mehr Amateur-Fußballspiele verlegt als bisher angenommen.

Das sagte Manfred Schnieders, Vizepräsident des Fußballverbandes Westfalen (FLVW), der Deutschen Presse-Agentur. Sein Verband hatte zuvor die Zahl von 250 Partien bekannt gegeben.

«Die Dunkelziffer ist noch deutlich höher», sagte Schnieders: «Wir hatten bis zu dieser beachtlichen Zahl von 500 betroffenen Vereinen nur die naheliegenden Kreise wie Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen oder Herne abgefragt. Es wird aber sicher auch in benachbarten Kreisen wie Bochum oder Recklinghausen zahlreiche Verschiebungen geben. Und bei manchen Spielen sind nur Verschiebungen angegeben, ohne dass das Revierderby als Grund genannt wird.»

In den abgefragten Kreisen handele es sich um knapp die Hälfte der Amateurspiele, die extra verlegt wurden, weil die Vereine einen immensen Zuschauerschwund befürchteten oder Spieler den ausdrücklichen Wunsch äußerten, das Derby anschauen zu können.

Für die Ansetzung selbst hat Schnieders, der auch Spielausschuss-Vorsitzender des Deutschen Fußball-Bundes ist, Verständnis: «Ich hätte es mir für meine Vereine anders gewünscht. Aber ich kann verstehen, warum es so ist», sagte er: «Es wäre aber wünschenswert, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert.»

Die Deutsche Fußball Liga hatte das Spiel für Sonntag terminiert, weil Dortmund zum Zeitpunkt der Ansetzung noch in der Europa League vertreten war. Somit war ein BVB-Spiel am Donnerstag möglich, und der Samstag als Spieltag entfiel. Die Ansetzung auf Montag schied aus, weil Schalke am Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals auf Frankfurt trifft. Den Termin am Sonntag um 18 Uhr war nicht möglich, weil die Polizei aus Sicherheitsgründen ein Abendspiel ablehnt.