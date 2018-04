Die Hoffnung, dass Schalkes Verteidiger Matija Nastasic nach Abbrummen seiner Bundesliga-Gelbsperre im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt wieder zurückkehrt, hat sich durch die Diagnose Teilanriss am Kreuzband zerschlagen.

Direktor Sport Axel Schuster: „Es ist ein kleiner Anriss des hinteren Kreuzbands, das ist keine ganz dramatische Geschichte. Wir kalkulieren mit acht bis zwölf Wochen Ausfallzeit. Da die Saison nicht mehr so lang ist, bedeutet es das Saisonaus.“ Dass der Rückschlag bereits mit dem Verpassen der Fußball-WM in Russland, für die sich Nastasic mit Serbien qualifiziert hat, gleichzusetzen ist, sieht Axel Schuster nicht. „Es wäre falsch zu sagen, wenn wir sagen, dass die WM gelaufen ist. Das würde Matija auch nicht helfen. Wir werden alles geben, dass er einsatzfähig ist und die WM spielen kann. Wir werden aber kein Risiko eingehen und nichts Unverantwortliches machen. So lange es eine Chance gibt, werden wir alles tun.“

Aus Sicht von Trainer Domenico Tedesco ist die Verletzung von Nastasic bitter. „Das tut mir leid für Matija. Er war super drauf, als linker Innenverteidiger war er eine stabile Säule.“ Wer soll den Job von Nastasic gegen Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr) übernehmen? Tedesco: „Thilo Kehrer kann es links interpretieren, Bastian Oczipka und Benjamin Stambouli können es auch. Wir haben genug Alternativen, um das zu kompensieren.“

Bei Offensivmann Amine Harit, der einen Schlag abbekommen hatte, ist alles wieder okay. Der 20-Jährige konnte beschwerdefrei trainieren. Stürmer Breel Embolo hat sich in Hamburg einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen. „Wo andere einen Stich spüren, spürt er mit seinen Paketen ein leichtes Ziehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Embolo spielen kann. Wir müssen das Risiko abwägen, aber grundsätzlich sieht es gut aus, Breel will unbedingt spielen.“