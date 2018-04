Durch ein 2:1 holte sich der Hombrucher SV drei Punkte beim SV Sodingen.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Hombruch beugen mussten. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Gast hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Der SV Sodingen startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Yigit und Hansmann für Freiyni und Patalla. Auch Hombruch stellte um und begann mit Preuß, Mattes, Vargues Martins und Peterhülseweh für Hennig, Butt, Lienig und Najdi.

In der siebten Minute erzielte Florian Peterhülseweh das 1:0 für den Hombrucher SV. Robert Hansmann nutzte die Chance für Sodingen und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In der 61. Minute stellte der SV Sodingen personell um: Per Doppelwechsel kamen Tim Kilian und Naim Ajeti auf den Platz und ersetzten Hendrik Weber und Stephan Hornberger. Alexander Voss brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Hombruch über die Linie (68.). Als Schiedsrichter Timo Barth (Herten) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte die Hombrucher die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der Patzer von Sodingen zieht im Klassement keine Folgen nach sich.

Der Hombrucher SV beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Hombruch bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Schon am Sonntag ist der SV Sodingen wieder gefordert, wenn man bei SW Wattenscheid gastiert. Am 15.04.2018 empfängt der Hombrucher SV in der nächsten Partie den VfL Kemminghausen.