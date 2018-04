BSV Schüren verliert gegen den SSV Buer nicht nur das Spiel mit 1:3, sondern auch die Tabellenführung.

Das Hinspiel hatte Schüren mit 2:0 für sich entschieden.

Buer nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Gülmez statt Heimerl. Auch BSV Schüren tauschte auf vier Positionen. Dort standen Balihadzic, Franzen, Kalpakidis und Fernandes Gomes für Radojcic, Braja, Arpaci und Cosgun in der Startformation.

Kevin Franzen musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Martin Striewski weiter. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dimitrios Kalpakidis sein Team in der 26. Minute. Bevor es in die Pause ging, hatte Mike Rogowski noch das 1:1 des SSV parat (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Von den beiden Kontrahenten fand der SSV Buer besser in den zweiten Durchgang, zumindest was die Torerfolge anging. Lucas Keysberg vollendete zur 2:1-Führung (63.). Kevin Englich beförderte das Leder zum 3:1 des Gastgebers über die Linie (90.). Am Ende verbuchte die Buerer gegen Schüren einen Sieg.

Trotz des Sieges bleibt Buer auf Platz drei. Der SSV ist seit vier Spielen unbezwungen. Mit dem Sieg baut der SSV Buer die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Buer 14 Siege, fünf Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt BSV Schüren den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen den SSV kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt Schüren den besten Angriff der Landesliga Westfalen 3, jedoch kam dieser gegen den SSV Buer nicht voll zum Zug. Für Buer geht es schon am Samstag weiter, wenn man Mengede 08/20 empfängt. Schon am Sonntag ist BSV Schüren wieder gefordert, wenn der SC Obersprockhövel zu Gast ist.