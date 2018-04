Der FC Schalke 04 verpflichtet Salif Sané von Hannover 96. Das bestätigte der Verein am Donnerstagabend.

Der Verteidiger erhält einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Die Königsblauen bezahlen für den 27-Jährigen dank einer Ausstiegklausel nur etwa acht Millionen Euro. Der Marktwert von Sané liegt bei etwa 16 Millionen Euro.

„Mit Salif Sané konnten wir einen flexibel einsetzbaren Defensivspieler, der die Bundesliga kennt, für uns gewinnen“, erklärte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel, „wir freuen uns, dass er sich für Schalke 04 entschieden hat.“ Sané selbst meinte: „Ich freue mich sehr, dass ich ab Sommer ein Teil von Schalke 04 sein kann. Bis dahin gilt aber meine volle Konzentration einzig den verbleibenden Spielen mit Hannover 96.“

Schalke-Zugang Sané trägt seit 2013 das Hannover-Trikot

Im Trikot der Niedersachsen bestritt Sané seit Juli 2013 insgesamt 95 Bundesligaspiele (9 Tore), 28 Partien in der Zweiten Liga (2 Tore) sowie 8 Begegnungen im DFB-Pokal (2 Tore). Vor seinem Engagement in Hannover lief er für die beiden französischen Proficlubs AS Nancy (2011-2013) und Girondins Bordeaux (2009-2011) sowie in Kinder- und Jugendtagen für den US Lormont in seiner Geburtsstadt auf. In der Vita des Rechtsfußes stehen 70 Spiele in der Ligue 1 (4 Tore).

Für die Nationalmannschaft des Senegals kam der Defensivakteur, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, bisher 17 Mal zum Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft in Russland treffen die Afrikaner in der Gruppe H auf Polen, Japan und Kolumbien.

Sané ist nach Mark Uth (1899 Hoffenheim) der zweite Schalke-Zugang für die kommenden Spielzeit.