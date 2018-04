Der ASC 09 Dortmund muss am Sonntag zum FC Gütersloh 2000. Die Aplerbecker präsentieren sich derzeit in Bestform. Die Gütersloher kämpfen um den Klassenerhalt.

Als der ASC Dortmund das letzte Mal verlor, wurden noch Schoko-Weihnachtsmänner im Supermarkt verkauft. Das war Anfang November des vergangenen Jahres. Der ASC hat seit dem zehn Spiele nicht mehr verloren. Nun, da wieder die ersten Sonnenbrillen verkauft werden, geht die Erfolgsserie weiter. Am Mittwoch gewannen die Aplerbecker das Pokal-Halbfinale gegen den SV Brackel. Das entscheidende 1:0 erzielte Emanuel-Lusankueno Dialundama in der 20. Minute. Der Gegner für das Finale wird am 2. Mai ermittelt, dann spielt der Lüner SV gegen den BSV Schüren.

Der ASC scheint zum Saisonende zusätzliche Kräfte zu mobilisieren. Adrian Alipour, Trainer des ASC 09 Dortmund, übt sich jedoch in Bescheidenheit. "Ob die Formkurve nach oben zeigt, kann ich nicht beurteilen. Die Jungs sind extrem fokussiert und die Trainingsleistung stimmt", sagt Alipour, angesprochen auf die vergangenen Erfolge seiner Mannschaft. Neben zehn Spielen ohne Niederlage hat der ASC auch sechs Spiele in Folge gewonnen. So viele wie noch keine andere Mannschaft in der Liga. Am Wochenende können die Aplerbecker diese rekordverdächtige Serie ausbauen.

"Gütersloh ist gespickt mit Individualisten"

Der Tabellenführer empfängt den abstiegsbedrohten FC Gütersloh 2000. Die Mannschaft von Fatmir Vata steht auf dem 14. Tabellenplatz. Die Abstiegsreglung könnte für sein Team zum Glücksspiel werden. Zwei Absteiger stehen bereits fest: der SC Hassel und der TSV Marl-Hüls. Abhängig von der Absteigerzahl aus der Regionalliga und den übergeordneten Ligen könnte auch der FC Gütersloh noch auf einen Abstiegsplatz rutschen. Daher warnt Alipour vor den Qualitäten des Gegners. "Gütersloh hat gegen uns nichts zu verlieren. Die Mannschaft ist gespickt mit Individualisten", betont er. Das Hinspiel gewannen die Aplerbecker mit 4:1. Damals trafen Michael Seifert und Kevin Brümmer doppelt. Erst kürzlich verlängerte Brümmer seinen Vertrag bei den Dortmundern. Er ist der Top-Torschütze des Tabellenführers. Simon Schubert erzielte den Ehrentreffer für Gütersloh.

Doch Alipour möchte keine Gedanken an das Hinspiel verschwenden. "Das Spiel ist sehr lang her. Damit haben wir schon längst abgeschlossen", sagt er. Seine Aufmerksamkeit gilt den Stärken des Gegners. "Wir dürfen Gütersloh keine Freiräume lassen", sagt er. Bis zum Regionalliga-Aufstieg oder "Wunder", wie es Alipour formuliert, fehlen dem ASC noch acht Spiele. Das Restprogramm ist nicht gerade einfach. Der 1. FC Kaan-Marienborn (2.) und Schalke 04 (5.) warten noch.