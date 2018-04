Für den gelb-gesperrten Gladbacher Kapitän Lars Stindl muss Trainer Dieter Hecking beim Auswärtsspiel in München gegen die Meister-Bayern für Ersatz sorgen.

Erster Anwärter in der Offensive dürfte der Schweizer Nationalspieler Josip Drmic sein.

Zu den Aufgaben eines Fußballtrainers gehört es auch, seine Spieler zu motivieren und auf eine große Aufgabe positiv einzustimmen. So gesehen kamen die Viertelfinalergebnisse in der Champions League am Dienstag und Mittwoch Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Dieter Hecking gerade recht. “Im Fußball”, so philosophiert der 53-jährige Westfale vor der höchsten Bundesliga-Hürde am Samstag (18.30 Uhr/Sky News) bei Meister Bayern München, “hat man immer eine Chance.”

Siehe Liverpool gegen Manchester City, siehe AS Rom gegen Barcelona, siehe Juventus Turin bei Real Madrid. Siehe Gladbach bei den Bayern? Die Gelb-Sperre gegen Kapitän Lars Stindl, der zum ersten Mal in dieser Saison nicht in Borussias Startelf stehen wird, nimmt sicher ein paar Prozentpunkte von einer möglichen Überraschung. Und dennoch lässt Trainer Dieter Hecking keine Zweifel daran aufkommen, dass die Gladbacher nicht chancenlos auflaufen.

“Es ist nicht meine Art, Spiele anzugehen mit der Vorgabe, wir müssen nur zusehen, mit heiler Haut vom Rasen zu kommen. In München ist den meisten Mannschaften nicht gut bekommen, sich nur hinten reinzustellen”, sagt Trainer Hecking. Ob die Gladbacher aber wirklich aus dem schmeichelhaften 2:1 über Hertha BSC vom vergangenen Samstag genügend Mut für einen meisterhaften Auftritt aufbringt? “Uns wird nichts anderes übrig bleiben, wenn wir einen Punkt oder mehr mitnehmen wollen”, sagt Innenverteidiger Jannik Vestergaard. Nur für die Statistik: Die Bayern haben in 14 Heimspielen in der Bundesliga zwölf gewonnen und keines verloren. Immerhin haben die Gladbacher aber im Hinspiel die Münchener mit 2:1 besiegen können. Thorgan Hazard per Foulelfmeter und Matthias Ginter, die auch beide am Samstag gesetzt sein dürften, trafen Anfang November innerhalb von fünf Minuten kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 2:0.

Wer Kapitän Stindl ersetzen wird, ist noch offen. Eine Startchance besitzt sicher Josip Drmic, der seit seinem unerwartetem Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft im März sogar wieder die Weltmeisterschaft ins Visier genommen hat und entsprechend motiviert ist. Dazu gelang dem Gladbacher Dauerpatienten beim 3:3 gegen Hoffenheim wieder ein Treffer. “Josip vor einer großen Kulisse zu bringen, das würde in der jetzigen Situation schon passen”, sagt Trainer Hecking.

Für den verletzten Patrick Herrmann dürfte Jonas Hofmann im rechten Mittelfeld die erste Option sein. Herrmann zog sich am Mittwoch im Training bei einem unglücklichen Zusammenprall mit dem Slowaken László Bénes einen Teilriss des Innen- und Außenbandes im Fußgelenk zu. Für den Ex-Nationalspieler dürfte die Saison damit vorzeitig beendet sein.