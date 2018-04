Der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen will sich sportlich breiter aufstellen und sucht für die Zukunft einen neuen Sportlichen Leiter. Der Wunsckandidat sagte nun ab.

"Ich bin froh, wenn ich Unterstützung erhalte, ich habe so viele Baustellen", sagte neuerlich ETB-Trainer Manfred Wölpper.

Dieser sollte schon zur neuen Saison Unterstützung erhalten - von: Georg Mewes. Der populäre Schorsch Mewes war zuletzt auch des öfteren am Uhlenkurg anzutreffen. In den letzten Tagen führte der Trainer des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter finale Gespräche mit den ETB-Verantwortlichen. Zu einer Unterschrift kam es letztendlich nicht.

Mewes erklärt gegenüber RevierSport: "Ich hätte beim ETB sehr gerne gearbeitet. Ich kenne Heinz Hofer sehr gut und Manfred Wölpper sowieso. Das hätte gepasst. Aber leider musste ich aus persönlichen Gründen, die ich nicht näher erläutern will, absagen." Für Mewes geht es vorerst bei Hö.-Nie. weiter: "Wir stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz und diesen wollen wir bis zum Saisonende verteidigen. Danach sehen wir weiter", sagt der 69-Jährige.

Der gebürtige Oberhausener hatte die finalen Gespräche um den Manager-Posten am Uhlenkrug mit ETB-Vorstandsmitglied Werner Gerlich geführt. Dieser zeigt sich auf RS-Nachfrage ein wenig verwundert über den Mewes-Korb: "Er hat uns abgesagt. Das ist richtig. Die Gründe sind uns nicht bekannt."

Nun geht die Suche am Uhlenkurg weiter. Gerlich ist es jedoch wichtig zu betonen, dass der ETB in der Personalie Sportlicher Leiter unter keinem Zeitdruck steht: "Wir wollen auf lange Sicht einen Sportlichen Leiter installieren. Es wird aber keine Hau-Ruck-Aktion geben. Wir waren neben Herrn Mewes auch mit anderen Kandidaten im Gespräch. Der ETB ist ein interessanter Verein und dementsprechend gibt es genügend Kandidaten. Wir werden in aller Ruhe die Gespräche fortführen."