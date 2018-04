Der SC Wiedenbrück hat den ersten Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der neue Mann kommt aus der Oberliga.

Der SC Wiedenbrück hat Tim Geller (20) von den Sportfreunden Siegen bis zum 30. Juni 2020 unter Vertrag genommen.

Geller ist 1,88 Meter groß und spielt auf der Position des Innenverteidigers. Für die Sportfreunde Siegen bestritt er in dieser Saison in der Oberliga Westfalen 17 Spiele. In der Jugend spielte er für den FSV Mainz 05 und für Kickers Offenbach.

Derweil hatte Julian Wolff seinen Abschied aus Wiedenbrück angekündigt. Der SCW-Kapitän wird ab dem 1. Juli für den SV Rödinghausen spielen.