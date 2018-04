Obwohl der FSV Duisburg auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Gastgeber gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter nicht über ein 0:0-Remis hinaus.

Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Duisburg, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der FSV Duisburg mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Rasitoglou und Zarifoglu für Ünal und Bertram. Auch der SV Hö-Nie baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Trienenjost, Schütze und Krasniqi anstatt Mayr, Simsek und Hauffe.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Peter Mayr anstelle von Marcel Schütze für den SV Hönnepel-Niedermörmter auf. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Duisburg mit Hönnepel kein Sieger ermittelt.

Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von FSV Duisburg, sodass sie erst 22 Gegentore zuließ. Der FSV bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei.

Durch den Teilerfolg verbessert sich der SV Hö-Nie im Klassement auf Platz 14. Das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage hat für den Gast das Verlassen der Abstiegsränge zur Folge. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der FSV Duisburg Arminia Klosterhardt, während der SV Hönnepel-Niedermörmter am selben Tag bei der SF Hamborn 07 antritt.