Mit dem SV Scherpenberg und der Spvgg.

Sterkrade-Nord trafen sich am Mittwoch zwei Topteams. Für den Gast schien Scherpenberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen beim SV Scherpenberg diesmal Borstelmann, Sogolj und Terzi für Zakholy, Hamdi und Sendag auf. Sterkrade-Nord setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf.

Yasin Duman trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein. Marcel Vogel nutzte die Chance für Sterkrade und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Scherpenberg erfolgreich durch. Almir Sogolj schoss in der 55. Spielminute zur 2:1-Führung ein. El Houcine Bougjdi schoss die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber über die Linie (79.). Mit dem 4:1 für den Aufsteiger von Maximilian Stellmach hatte das Spiel seinen Sieger in der 84. Minute eigentlich schon gefunden. Am Ende verbuchte die Scherpenberger gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord die maximale Punkteausbeute.

In den letzten fünf Spielen war für den SV Scherpenberg noch Luft nach oben. Fünf von 15 möglichen Zählern sammelte Scherpenberg ein. Der SV Scherpenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 14 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch acht Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Scherpenberg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz.

Mit beeindruckenden 64 Treffern stellt Sterkrade-Nord den besten Angriff der Landesliga Niederrhein 2, jedoch kam dieser gegen den SV Scherpenberg nicht voll zum Zug. Sterkrade macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Scherpenberg zu Viktoria Buchholz, während die Spvgg. Sterkrade-Nord am selben Tag beim ESC Rellinghausen antritt.