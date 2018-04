Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen SF Broekhuysen und Hülser SV vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Hüls hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Broekhuysen nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Puschenkow statt Peun. Auch Hülser SV tauschte auf fünf Positionen. Dort standen Schmitz, Dohmen, Dumanli, Pieczka und Gräff für Küsters, Frömbling, Caputo, Elyar und Ermers in der Startformation.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 72. Minute wurde Justin Joel Theelen für Anil Bayram Gülner eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. In der 80. Minute stellte SF Broekhuysen personell um: Per Doppelwechsel kamen Pascal Sell und Steffen Brimmers auf den Platz und ersetzten Vladimir Schurawlow und Michel Hornbergs. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Ömer Iscan die Begegnung beim Stand von 0:0 schließlich abpfiff.

Broekhuysen macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz 13. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Gastgeber noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Hüls bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. In neun ausgetragenen Spielen kam der Gast in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt SF Broekhuysen die Reserve des 1. FC Kleve, während Hülser SV am selben Tag gegen den VfL Tönisberg das Heimrecht hat.