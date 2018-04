Wacker Obercastrop erreichte einen 4:0-Erfolg bei Genclerbirligi Resse.

Resse war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel war 5:1 zugunsten von Obercastrop ausgegangen.

Während bei Resse diesmal El Kasmi, Aydin und El Kasmi für Yokaribas, Kilicalp und Yilmaz begannen, standen bei Wacker Obercastrop Breitag, Bothe, Ucles Martinez und Salja statt Schröder, Wagener, Kresic und Hoffmann in der Startelf.

David Stefan Queder trug sich in der zweiten Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung von Obercastrop. Bei einem Doppelwechsel in der 60. Minute lösten Niko Kresic und Sascha Schröder die Teamkollegen Christian Breitag und Robin Franke auf dem Feld ab. Elvis Salja erhöhte den Vorsprung von Wacker nach 65 Minuten mit einem Elfmeter auf 2:0. Mit dem 3:0 für den Gast von Schröder hatte das Spiel seinen Sieger in der 79. Minute eigentlich schon gefunden. Die letzten Zweifel der 20 Zuschauer am Sieg des Tabellenprimus waren ausgeräumt, als Phil Rosenkranz in der 84. Minute das 4:0 schoss. Ein starker Auftritt ermöglichte Wacker Obercastrop am Mittwoch einen ungefährdeten Erfolg gegen Genclerbirligi Resse.

Auf Resse passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste der Gastgeber bereits 72 Gegentreffer hinnehmen. Wann bekommt der Aufsteiger die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Obercastrop gerät Genclerbirligi Resse immer weiter in die Bredouille. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Resse auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Genclerbirligi musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Genclerbirligi Resse insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Offensiv kann Wacker in der Bezirksliga Westfalen 9 kaum jemand das Wasser reichen, was die 82 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Wacker Obercastrop ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Resse verbuchte man bereits den 15. Saisonsieg.

Nach der klaren Niederlage gegen Obercastrop ist Genclerbirligi Resse weiter das defensivschwächste Team der Bezirksliga Westfalen 9. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag reist Resse zu Westfalia Gelsenkirchen, während Wacker am selben Tag bei Blau Gelb Schwerin antritt.