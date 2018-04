Gegen Alemannia Aachen holte sich SV Rödinghausen eine 1:3-Schlappe ab.

Im Hinspiel hatte die Alemannia die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Der SVR startete mit drei Veränderungen in die Partie: Langemann, Schlottke und Hippe für Kalkan, Harder und Lunga. Auch die Alemannia stellte um und begann mit Damaschek, Nebi, Konate Lueken und Azaouaghi für Lippold, Yesilova, Kühnel und Pluntke.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Mergim Fejzullahu seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für Alemannia Aachen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Anstelle von Manuel Konate Lueken war nach Wiederbeginn Tobias Mohr für die Alemannia im Spiel. In der 64. Minute verwandelte Marius Bülter dann einen Elfmeter für SV Rödinghausen zum 1:1. Fejzullahu schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (72.). Babatunde Junior Torunarigha schoss die Kugel zum 3:1 für Alemannia Aachen über die Linie (75.). Die 1:3-Heimniederlage von Rödinghausen war Realität, als Schiedsrichter Jörn Schäfer die Partie letztendlich abpfiff.

Die Stärke des Gastgebers liegt in der Offensive – mit insgesamt 56 Treffern. Der SVR macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang acht.

Trotz des Sieges bleibt die Alemannia auf Platz drei. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt SV Rödinghausen FC Wegberg-Beeck, während Alemannia Aachen am selben Tag gegen den Bonner SC das Heimrecht hat.