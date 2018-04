Der ESC Rellinghausen kam am Mittwoch zu einem 3:1-Erfolg gegen Viktoria Buchholz.

Buchholz war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte sich der Gastgeber als keine große Hürde erwiesen und mit 1:6 verloren.

Das Schlusslicht begann die Partie mit vier neuen Gesichtern in der Anfangsformation. Für Piwetz, Tonski, Hoppe und Jung waren Mohr, Rybacki, Altomonte und Gürbüz dabei. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der Halbzeit nahm die Viktoria gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Oguzhan Gürbüz und Maurice Rybacki für Florian Kluth und Thomas Kirsch auf dem Platz. Timo Orlic war zur Stelle und markierte das 1:0 von Rellinghausen (58.). Mit einem schnellen Doppelpack (64./67.) zum 3:0 schockte Martin Schüring Viktoria Buchholz. Für das 1:3 von Buchholz zeichnete Steven Tonski verantwortlich (71.). Schließlich sprang für den ESC gegen die Viktoria ein Dreier heraus.

In der Verteidigung von Viktoria Buchholz stimmt es ganz und gar nicht: 73 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Buchholz musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Viktoria insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Abwehrprobleme von Viktoria Buchholz bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Die Angriffsreihe des ESC Rellinghausen lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Trotz des Sieges fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Buchholz den SV Scherpenberg, während Rellinghausen am selben Tag gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord das Heimrecht hat.