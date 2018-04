Marc Bach, Trainer des abstiegsbedrohten Oberligisten FSV Vohwinkel wird sein Amt im Sommer überraschend niederlegen.

Erst im Sommer 2017 verlängerte Marc Bach seinen Vertrag beim Oberligisten FSV Vohwinkel um zwei weitere Jahre bis 2019. Doch nun gab es ein Umdenken beim 40-jährigen Trainer der Wuppertaler, der persönliche Gründe als Grund dafür angibt, im kommenden Sommer sein Amt als Trainer niederzulegen.

Vorstand wurde überrascht

Noch vor kurzer Zeit hieß es auf der Vereinshomepage: "Die Mannschaft hat seit Beginn der Rückrunde kein Erfolgserlebnis mehr gehabt und bekleidet in der Oberliga nach dem 27. Spieltag den vorletzten Tabellenplatz. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint der direkte Abstieg in die Landesliga unvermeidbar, obwohl rein rechnerisch aufgrund der Zahl der noch verbleibenden Spiele ein Verbleib in der Oberliga noch möglich ist. Der Verein hat im Falle eines Abstiegs schon geplant, mit Marc Bach und seinem Trainerteam in der Saison 2018/2019 erneut eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen und in der Landesliga wieder oben anzugreifen und erfolgreich zu sein."

Daraus wird nun nichts. Der Vorstand des FSV bedauere die Entscheidung seines Trainers sehr. "Aufgrund der Verdienste von Marc Bach für den FSV haben die Verantwortlichen des Clubs seiner Bitte um Vertragsauflösung zum Ende der laufenden Spielzeit schweren Herzens zugestimmt", erklärt der Klub..