Borussia Dortmund hat die Vorbereitung auf das Revierderby gegen Schalke 04 aufgenommen – mit guten und weniger guten Nachrichten.

Als Borussia Dortmund am Dienstagnachmittag vor Publikum die Vorbereitung auf das Derby gegen Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr/live in unserem Ticker) aufnahm, fehlte Manuel Akanji. Der Schweizer Innenverteidiger, der schon beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart wegen muskulärer Probleme aussetzen musste, hat sich nun einen grippalen Infekt eingefangen und muss erst einmal kürzer treten. „Da kann ich nicht genau sagen, wie es aussieht“, sagte Trainer Peter Stöger mit Blick auf das Wochenende. Allerdings ist Stand jetzt eher zu erwarten, dass Akanji gegen Schalke zur Verfügung steht.

Noch besser sind die Aussichten bei Marcel Schmelzer und Andrey Yarmolenko aus: Schmelzer war gegen Stuttgart angeschlagen vom Platz gegangen, Yarmolenko nach längerer Pause wegen einer Sehnenverletzung im Fuß erstmals wieder im Kader. „Stand jetzt sieht es gut aus“, meinte Stöger. „Bei Schmelle ist es nicht so schlimm und Yarmo ist jetzt schon die zweite Woche richtig dabei im Trainingsbetrieb. Wenn nichts passiert, sieht es für das Wochenende okay aus.“

Kagawa absolviert Laufeinheit

Noch keine Alternative sind dann Shinji Kagawa wegen seiner Sprunggelenksverletzung und Dan-Axel Zagadou nach seinem Muskelbündelriss. Beide absolvierten am Dienstag immerhin schon wieder eine individuelle Laufeinheit, die bei Zagadou allerdings vor allem aus Joggen bestand.