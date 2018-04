Im kommenden Sommer steht beim BVB aller Voraussicht nach ein großer Umbruch bevor. Nun hat sich ein Spieler vom französischen Meister Paris St. Germain bei den Westfalen ins Spiel gebracht.

Rechtsverteidiger Thomas Meunier kommt beim französischen Topklub Paris St. Germain aktuell nicht über die Reservisten-Rolle hinaus, weil er mit dem brasilianischen Nationalspieler Dani Alves einen absoluten Superstar vor der Nase hat. Von 48 möglichen Partien absolvierte der 26-Jährige gerade einmal 25. Ein Grund, im Sommer an einen Tapetenwechsel zu denken.

„Vielleicht muss ich eine Stufe tiefer gehen. Zum Beispiel zu einem Klub wie Everton, Valencia oder Dortmund," sagte der belgische Nationalspieler dem belgischen Radio- und TV-Sender RTBF. Dann legte er noch einen drauf: "Mein belgischer Teamkollege Michy Batshuayi hat eine sehr gute Wahl getroffen, indem er zum BVB ging.“

Vielleicht muss ich eine Stufe tiefer gehen. Zum Beispiel zu einem Klub wie Everton, Valencia oder Dortmund. Thomas Meunier

Ein neuer Rechtsverteidiger für den BVB, der den allmählich in die Jahre kommenden Lukasz Piszczek beerben könnte? „Es macht mir einfach Spaß, Fußball zu spielen. Und das ist es, was ich im Moment vermisse," erklärte er weiter. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Russland kann sich Meunier noch einmal auf höchstem Niveau beweisen, bevor danach mögliche Angebote hineinflattern könnten. Vielleicht ist ja dann auch eines von Borussia Dortmund dabei.