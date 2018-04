Herber Rückschlag für Rot-Weiß Oberhausen: Der Regionalligist muss voraussichtlich für den Rest des Kalenderjahres 2018 auf Jasper Stojan verzichten.

Es sollte eine erfreuliche Woche für Jasper Stojan werden. Wenige Tage vor dem Spiel am vergangenen Samstag beim KFC Uerdingen (2:4) durfte das 19-jährige Eigengewächs einen neuen Vertrag bei den Oberhausenern unterschreiben. Das Abwehrtalent bleibt dem Verein somit über die Saison hinaus erhalten. Eine positive Meldung, denn in seinem ersten Seniorenjahr hat sich Stojan zu einer ernsthaften Alternative im Kader von Trainer Mike Terranova entwickelt. Zehn Pflichtspiele absolvierte der Innenverteidiger und wusste zu überzeugen.

Doch beim Abschlusstraining vor dem Uerdingen-Spiel schlug das Schicksal zu. Der gebürtige Herdecker verletzte sich am Knie. Die erschütternde Diagnose folgte am Montag: Stojan erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Außenbandriss. Seiner Mannschaft dürfte er somit erst zur Rückrunde der kommenden Saison zur Verfügung stehen. "Das ist mehr als tragisch, ein Schock", sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Jörn Nowak: "Jasper Stojan hat sich überraschend stark entwickelt. In seinem ersten Seniorenjahr konnte er in der Innenverteidigung gute Leistungen zeigen. Deshalb haben wir seinen Vertrag verlängert. Wir sind davon überzeugt, dass er auch im neuen Jahr eine ernsthafte Alternative sein wird. Dafür erhält er von uns die volle Unterstützung."

Richtigstellung: Zwölf RWO-Spieler unter Vertrag

Stojan ist der zwölfte RWO-Spieler, der für die kommende Saison unter Vertrag steht. Diese Redaktion hatte zunächst fälschlicherweise darüber berichtet, dass 20 Verträge am Saisonende auslaufen. Fakt ist jedoch: Robin Udegbe, Krystian Wozniak, Yassin Ben Balla, Philipp Gödde, Jannik Löhden, Marvin Lorch, Kai Nakowitsch, Andreas Ogrzall, Dominik Reinert, Alexander Scheelen, Raphael Steinmetz und Jasper Stojan haben einen gültigen Vertrag für die neue Saison. "Ich denke, dass wir damit eine vernünftige Basis haben", betont Nowak. "Wir haben schon zahlreiche Gespräche geführt und sind guter Dinge, dass wir zu gegebener Zeit weitere Vertragsverlängerungen sowie Neuzugänge präsentieren können."