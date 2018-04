Der ehemalige 1. Vorsitzende von Rot-Weiss Essen wechselt in die Fußball-Bundesliga. Michael Welling tritt eine Stelle beim 1. FSV Mainz 05 an.

Der 1. FSV Mainz 05 hat Michael Welling verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird der 46-Jährige in Zukunft für die Bereiche Marketing & Vertrieb verantwortlich sein. Welling folgt in dieser Funktion auf Dag Heydecker, der zum 1. April eine neue Stelle beim Zweitligisten SV Sandhausen übernommen hatte.

Welling, der aus dem Emsland stammt, war seit 2010 als geschäftsführender 1. Vorsitzender für Rot-Weiss Essen tätig und hat den Verein aus dem Planinsolvenzverfahren geführt. Zuletzt stagnierte RWE in der Regionalliga West und Welling musste sich viel Kritik anhören. Er entschied sich, sein Amt Anfang des Jahres 2018 niederzulegen und löste seinen bis 2020 gültigen Vertrag mit dem Verein auf. Seinen Nachfolger Marcus Uhlig arbeitete er in Essen vor seinem Abschied selbst ein.

"Idealbesetzung für diese Position"

Jan Lehmann, der kaufmännische Vorstand von Mainz 05, sagt: "Ich kenne Michael Welling schon seit einigen Jahren. Er verfügt über große Kompetenz in den Themen Marketing und Vertrieb und langjährige Berufserfahrung im Fußball. Er passt mit seinem Fachwissen, seiner Leidenschaft für den Fußball und mit seiner offenen und kommunikativen Persönlichkeit sehr gut zu uns nach Mainz und zu den anstehenden Aufgaben des Vereins und ist für mich die Idealbesetzung für diese Position. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten."

Michael Welling selbst wird in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitiert: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Mainz. Die Gespräche mit dem Vereinsvorstand waren hervorragend. Gemeinsam konnte dieser mir sehr gut vermitteln, wodurch sich der Verein, seine Fans sowie das Umfeld auszeichnen und welche Herausforderungen in den nächsten Monaten und Jahren zu bewältigen sind. Ich freue mich, Teil dieses Vereins zu werden und im Team die bisherige tolle Entwicklung weiter voranzutreiben."