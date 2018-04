Die erste Entscheidung der laufenden Bundesliga-Saison ist gefallen. Der FC Bayern feierte seine 28. Deutsche Meisterschaft. Doch im Rennen um Europa und im Kampf gegen den Abstieg ist noch alles offen.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) kommt es in der VELTINS-Arena zum mit Spannung erwarteten Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Nicht nur die Rivalität der beiden Teams spricht für eine packendes Spiel, sondern auch die Ausgangslage. Sowohl die Königsblauen als auch der BVB kämpfen noch um die Vize-Meisterschaft, die gleichbedeutend mit dem Einzug in die UEFA Champions League ist. Dahinter kämpfen zudem noch Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, die TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach um das internationale Geschäft. Auch der VfB Stuttgart darf sich noch leise Hoffnungen machen, sollte Platz sieben für das Erreichen der Qualifikation der UEFA Europa League reichen.

Auch in der unteren Tabellenregion geht es zur Sache. Aller Wahrscheinlichkeit nach können der SC Freiburg, der VfL Wolfsburg und der FSV Mainz 05 nicht mehr direkt absteigen, doch alle drei Mannschaften können noch auf den Relegationsrang abrutschen. Für den Hamburger SV (aktuell 17.) und 1. FC Köln (18.) ist der 16. Platz allerdings das Hauptziel für die verbleibenden fünf Spiele.

Das Restprogramm in der Bundesliga:

1. Bayern München - 72 Punkte (Tordifferenz: +55)

14.4. Gladbach (H)

21.4. Hannover 96 (A)

28.4. Eintracht Frankfurt (H)

05.5. 1. FC Köln (A)

12.5. VfB Stuttgart (H)

2. FC Schalke 04 - 52 Punkte (+12)

15.4. Borussia Dortmund (H)

22.4. 1. FC Köln (A)

28.4. Gladbach (H)

05.5. FC Augsburg (A)

12.5. Eintracht Frankfurt (H)

3. Borussia Dortmund - 51 Punkte (+18)

15.4. Schalke 04 (A)

21.4. Bayer Leverkusen (H)

29.4. Werder Bremen (A)

05.5. 1. FSV Mainz 05 (H)

12.5. TSG Hoffenheim (A)

4. Eintracht Frankfurt - 46 Punkte (+ 7)

14.4. Bayer Leverkusen (A)

21.4. Hertha BSC (H)

28.4. Bayern München (A)

05.5. Hamburger SV (H)

12.5. Schalke 04 (A)

5. RB Leipzig - 46 Punkte (+ 6)

9.4. Bayer Leverkusen (H)

15.4. Werder Bremen (A)

21.4. TSG Hoffenheim (H)

29.4. 1. FSV Mainz 05 (A)

05.5. VfL Wolfsburg (H)

12.5. Hertha BSC (A)

6. Bayer Leverkusen - 45 Punkte (+12)

9.4. RB Leipzig (A)

14.4. Eintracht Frankfurt (H)

21.4. Borussia Dortmund (A)

28.4. VfB Stuttgart (H)

05.5. Werder Bremen (A)

12.5. Hannover 96 (H)

7. TSG Hoffenheim - 43 Punkte (+11)

14.4. Hamburger SV (H)

21.4. RB Leipzig (A)

27.4. Hannover 96 (H)

05.5. VfB Stuttgart (A)

12.5. Borussia Dortmund (H)

8. Borussia Mönchengladbach - 40 Punkte (-5)

14.4. Bayern München (A)

20.4. VfL Wolfsburg (H)

28.4. Schalke 04 (A)

05.5. SC Freiburg (H)

12.5. Hamburger SV (A)

9. VfB Stuttgart - 38 Punkte (-8)

14.4. Hannover 96 (H)

21.4. Werder Bremen (H)

28.4. Bayer Leverkusen (A)

05.5. TSG Hoffenheim (H)

12.5. Bayern München (A)

10. Hertha BSC - 36 Punkte (-1)

14.4. 1. FC Köln (H)

21.4. Eintracht Frankfurt (A)

28.4. FC Augsburg (H)

05.5. Hannover (A)

12.5. RB Leipzig (H)

11. FC Augsburg - 36 Punkte (-2)

13.4. VfL Wolfsburg (A)

22.4 1. FSV Mainz 05 (H)

28.4. Hertha BSC (A)

05.5. Schalke 04 (H)

12.5. SC Freiburg (A)

12. Werder Bremen - 36 Punkte (-2)

15.4. RB Leipzig (H)

21.4. VfB Stuttgart (A)

29.4. Borussia Dortmund (H)

05.5. Bayer Leverkusen (H)

12.5. 1. FSV Mainz 05 (A)

13. Hannover 96 - 35 Punkte (-6)

14.4. VfB Stuttgart (A)

21.4. Bayern München (H)

27.4. TSG Hoffenheim (A)

05.5. Hertha BSC (H)

12.5. Bayer Leverkusen (A)

14. SC Freiburg - 30 Punkte (-22)

16.4. 1. FSV Mainz 05 (A)

21.4. Hamburger SV (A)

28.4. 1. FC Köln (H)

05.5. Gladbach (A)

12.5. FC Augsburg (H)

15. VfL Wolfsburg - 29 Punkte (-7)

13.4. FC Augsburg (H)

20.4. Gladbach (A)

28.4. Hamburger SV (H)

05.5. RB Leipzig (A)

12.5. 1 FC Köln (H)

16. 1. FSV Mainz 05 - 27 Punkte (-17)

16.4. SC Freiburg (H)

22.4. FC Augsburg (A)

29.4. RB Leipzig (H)

05.5. Borussia Dortmund (A)

12.5. Werder Bremen (H)

17. Hamburger SV - 22 Punkte (-23)

14.4. TSG Hoffenheim (A)

21.4. SC Freiburg (H)

28.4. VfL Wolfsburg (A)

05.5. Eintracht Frankfurt (A)

12.5. Gladbach (H)

18. 1. FC Köln - 21 Punkte (-28)

14.4. Hertha BSC (A)

22.4. Schalke 04 (H)

28.4. SC Freiburg (A)

05.5. Bayern München (H)

12.5. VfL Wolfsburg (A)