Die Trainersuche bei Borussia Dortmundläuft. Einen Namen kann der Tabellendritte von der Kandidatenliste streichen: Ralph Hasenhüttl.

Der Trainer von RB Leipzig hat sich zu seinem Verein bekannt: Ralph Hasenhüttl will den Verein aus dem Osten Deutschlands auch in Zukunft betreuen. Am Wochenende teilte der 50-Jährige mit: "Ich glaube, dass wir mit der Mannschaft noch viel erreichen können. Jetzt ist der Verein am Zug, mir ein Angebot zu unterbreiten. Das ist bis jetzt nicht passiert. Ich habe meine Bereitschaft signalisiert."

Damit ist klar: Hasenhüttl wird in diesem Sommer nicht Trainer bei Borussia Dortmund, das wahrscheinlich nicht mit Peter Stöger verlängern wird. Mehr Infos im Video.