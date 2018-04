Rechtzeitig zum Derby macht BVB-Profi Sahin mit starker Leistung auf sich aufmerksam – und hat ein klares Ziel für das Duell gegen Schalke.

Gerade erst war der 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart besiegelt, da gingen die Blicke bei Borussia Dortmund schon wieder nach vorne: „Ich will das Derby gewinnen und Zweiter werden“ forderte Spielgestalter Nuri Sahin vor dem Spiel beim FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/live in unserem Ticker).

Zurückblicken allerdings wollte der 29-Jährige weniger gerne, schon gar nicht auf die Hinrundenbegegnung zwischen dem BVB und Schalke. „Über das Spiel will ich nicht reden“, sagte Sahin mit leicht gequältem Lächeln. „Ich weiß nur noch, dass wir zur Halbzeit 4:0 geführt haben.“ Allerdings schaffte es der BVB tatsächlich noch, diesen deutlichen Vorsprung zu verspielen – 4:4 hieß es am Ende. „Natürlich wird darüber jetzt viel geredet, aber das haben wir uns selbst eingebrockt“, meint Sahin.

Sahin: "Hauptziel ist, die Champions League zu erreichen"

Für ihn ist der Wunsch nach Wiedergutmachung nur einer von mehreren Gründen, besonders motiviert in die Partie zu gehen: „In einem Derby geht es ja immer um sehr viel“, sagt das BVB-Eigengewächs. „Aber jetzt ist noch mehr Brisanz dabei, weil der Gewinner auf dem zweiten Tabellenplatz steht und dann die Pole Position hat.“

Sahin, der im Hinspiel eines seiner wenigen Saisonspiele über 90 Minuten machte, würde gerne auch am Sonntag in Gelsenkirchen mitwirken: „Ich finde, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe und mich empfohlen habe für die nächsten Wochen“, sagte er nach dem Sieg und seinem eigenen starken Auftritt gegen Stuttgart. Und zu den persönlichen Zielen kommen die mit der Mannschaft: „Das wäre der Idealfall“, sagt der Mittelfeldspieler über die Chance, die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz zu beenden. „Unser Hauptziel ist natürlich, die Champions League zu erreichen. Zweiter zu werden wäre natürlich schön, dann hätten wir unsere Nachbarn überholt und dann auch ein versöhnliches Ende einer sehr, sehr interessanten Saison.“​