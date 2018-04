Westfalia Huckarde gewann das Samstagsspiel gegen die TuS Eichlinghofen mit 4:2.

Das Hinspiel hatte Huckarde für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Während Eichlinghofen auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Huckarde Meschede, Podeschwa, Rose und Niehage statt Babosek, Karunaratna, Leggett und Koch. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marc Neul sein Team in der 15. Minute. Den Freudenjubel der TuS Eichlinghofen machte Marvin Middeldorf zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (17.). Nach nur 21 Minuten verließ Björn Dollar von der Westfalia das Feld, Paul-Robin Meschkis kam in die Partie. Die Weichen auf Sieg für den Gast stellte Dominic Rose, der in Minute 36 zur Stelle war. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung von Westfalia Huckarde. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang Eichlinghofen der Ausgleich durch Burak Cetinkaya (52.). Paul Koch machte in der 68. Minute das 3:2 von Huckarde perfekt. In der 75. Minute verwandelte Pierre Guthmann einen Elfmeter zum 4:2 für die Westfalia. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Huckarder die TuS Eichlinghofen 4:2.

Trotz der Niederlage behält Eichlinghofen den achten Tabellenplatz.

Für Westfalia Huckarde geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Nach acht sieglosen Spielen ist Huckarde wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Die Westfalia bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten. Nächster Prüfstein für die TuS Eichlinghofen ist auf gegnerischer Anlage der FC Hillerheide (Samstag, 16:00 Uhr). Einen Tag später misst sich Westfalia Huckarde mit der SuS Waltrop.