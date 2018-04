In der Nachspielzeit kassierte der Nachwuchs des VfL Bochum den 3:3-Ausgleich und verpasste es damit, Anschluss an Tabellenplatz zwei zu halten.

Die U19 von Borussia Dortmund legte bereits am Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen im Ringen um die Endrunde der Deutschen Meisterschaft vor. Der VfL Bochum musste also nachziehen, wenn das Team von Dimitrios Grammozis zu den besten Mannschaften im Bundesgebiet gehören wollte. Doch die Gastgeber waren gewarnt: Das Hinspiel verloren sie in Köln mit 0:1.

Nach einer anfänglichen Kölner Drangphase konnten sich die Bochumer festigen und trafen den Pfosten (23.). Dem FC stand bei dem Schuss von Kaan Caliskaner (37.) ebenfalls das Aluminium im Weg. Es entwickelte sich eine ansehnliche Partie mit vielen guten Ansätzen. Kölns Trainer Daniel Meyer sah von beiden Mannschaften "eine Partie auf hohem Niveau."

Köln egalisiert zweimal Zwei-Tore-Führung

Ohne Wechsel ging es zu Beginn der zweiten Halbzeit genauso weiter wie in Hälfte eins. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Furkan Sagman verdient in Führung (53.). Per Strafstoß erhöhte Tim Kaminski auf 2:0 (68.), nachdem Ulrich Bapoh im Strafraum gefoult wurde. Der VfL war es auch, der die Gäste wieder zurück ins Spiel brachte. Nach einem groben Abstimmungsfehler zwischen Torwart Niklas Lübcke und seiner Hintermannschaft staubte Noah Katterbach ab (76.). Einen Vorwurf wollte Grammozis seinen Schützlingen trotz des Fehlers aber nicht machen. "Meine Spieler haben alles aus sich rausgeholt", befand er.

Im Gegenzug erhöhte dann wieder Sagman auf 3:1 für den VfL(79.). "Bochum hat es verpasst, nach dem 3:1 den Sack zu zu machen, da haben wir echt gewackelt", sah Meyer nach Abpfif ein. Köln gelang durch Katterbach abermals der Anschluss (84.). Kurz vor Spielende war es dann Yann Aurel Bisseck, der zum 3:3-Ausgleich einköpfte. Umso ärgerlicher war es für die Gastgeber, die wussten, "dass der Gegner sehr große Spieler hat, die gefährlich bei Standards sind", wie Grammozis erklärte.

Endrunde ist unwichtig

VfL-Trainer Grammozis vermisste nach Abpfiff die letzte Konsequenz zum Verteidigen und den Willen, den Sieg einzufahren. "Es ist natürlich sehr bitter, dass wir noch den Ausgleich kassiert haben. Die Jungs haben ein sehr gutes Spiel gemacht und tolle Tore geschossen. Über eine Teilnahme an der Meisterschafts-Endrunde wollte er nicht mehr sprechen. "Ich habe mich mehrmals dazu geäußert. Wenn wir es schaffen, machen wir es", sagte er knapp.